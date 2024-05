Ibovespa hesita na abertura com Petrobras sob holofote

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa hesitava na abertura nesta quarta-feira, com Petrobras sob os holofotes, após o presidente-executivo da companhia, Jean Paul Prates, deixar a estatal e o Ministério de Minas e Energia manifestar intenção de indicar Magda Chambriard, ex-ANP, como substituta.

Às 10:05, o Ibovespa tinha acréscimo 0,07%, a 128.600,91 pontos, em dia ainda marcado por vencimento de opções do índice e dados de preços ao consumidor nos Estados Unidos, que subiram menos do que o esperado em abril. O contrato futuro do Ibovespa com prazo mais curto, em 12 de junho, recuava 1,06%.

(Por Paula Arend Laier)