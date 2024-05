Autor de feminicídio deixa prisão e é baleado por pai e irmão da vítima

Um homem em saidinha temporária da prisão foi ferido e o padrasto dele foi morto em uma casa em Anchieta (SC). A suspeita da polícia é de que o crime tenha sido motivado por vingança da família da vítima assassinada pelo preso.

O que aconteceu

Casa do homem que cometeu o feminicídio, de 33 anos, foi arrombada e ele foi baleado junto ao padrasto, de 53, que morreu. O caso foi registrado na noite da segunda-feira (13).

A Polícia Civil suspeitou que os tiros tivessem sido disparados pelo pai e pelo irmão de Indianara Aparecida de Moura. A mulher tinha 22 anos quando foi morta a facadas pelo homem baleado. O feminicídio foi registrado em 2018 e o homem foi condenado em 2019.

Suspeitos foram encontrados em casa, no município de Campo Erê (SC). Um terceiro suspeito, que não tem parentesco com dupla, também foi preso por suspeita de envolvimento com o crime. Ele estava escondido em um caminhão no momento da abordagem policial, informou o delegado.

Os homens foram presos em flagrante por tentativa de homicídio e homicídio consumado. Eles devem passar por audiência de custódia, mas não tiveram nomes divulgados pela polícia. O UOL tenta encontrar as defesas deles.

Vítima dos tiros está internada. Ele foi encaminhado a um hospital da região e não corre risco de morte, mas deve ser ouvido pela polícia, assim como outras testemunhas do caso.