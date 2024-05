'Pele hidratada e nada oleosa': gel facial faz sucesso e custa R$ 50

Uma das etapas mais importantes do skincare é a hidratação. Ela ajuda a melhorar a elasticidade da pele, além de prevenir o aparecimento de acne e de linhas de expressão. Por ser indicado para todos os tipos de pele, o Gel Hidratante Facial com Ácido Hialurônico e extrato de pérola, da marca Océane, pode ser uma boa opção de produto para quem não dispensa esse tipo de cuidado.

O gel hidratante é um dos favoritos dos consumidores da Amazon, parceira do UOL, e recebe elogios principalmente por sua boa absorção, sua textura leve que não deixa a pele oleosa e seu cheiro agradável. Confira a seguir outros detalhes, além de opiniões de quem já comprou:

O que esse gel hidratante tem de bom?

Com ácido hialurônico, extrato de pérola, niacinamida e mel como ingredientes ativos, refresca e deixa a pele revitalizada;

Por ser em gel, tem rápida absorção;

Deve ser aplicado sobre a pele limpa;

Indicado para todos os tipos de pele.

O que diz quem comprou esse produto?

O Gel Hidratante Facial com Ácido Hialurônico e Extrato de Pérola, da marca Oce'ane, tem mais de 1,1 mil avaliações de consumidores na Amazon. Sua nota média é de em 4,7. Veja algumas avaliações positivas de quem o comprou.

Não consigo viver sem. A textura em gel o torna de fácil absorção, sinto a pele bem hidratada e nada oleosa, muito bom. José

Estou usando há duas semanas e já vejo diferença. Tem a textura de um gel, aroma agradável, não é pegajoso e seca rápido. A textura da pele melhorou muito, tem aspecto de hidratada e fica com um toque iluminado. Alandesson

Eu amo esse hidratante!!! Preço justo e hidratação boa. Não irrita minha pele e nem os olhos (até já entrou um pouco neles sem querer e não irritou). Sensação gostosa na pele e seca rapidinho. Sophia Abdul

Muito bom e com cheirinho maravilhoso. Uma hidratação sem pesar, estou adorando. Aline Sampaio

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores consideraram a textura do gel pesada demais para sua pele. Há ainda quem reclame da fragrância e relate alergia.

O cheiro é bom, mas a textura é muito pesada para quem tem pele oleosa. Não controlou a oleosidade como o produto diz que faz e não melhorou a minha pele em nada. Não compraria de novo e não recomendo! Júlia

A fragrância é muito forte. Tenho pele normal, não oleosa e, mesmo assim, achei a textura grudenta demais. Deixa um brilho esquisito na pele que fica o dia todo. A pior parte nem foi essa: eu estava com acne fungal e tive reação alérgica ao produto. Leticia Augusto da Silva

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.