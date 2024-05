Porto Alegre reativa uma das principais estações de tratamento de água

Do UOL, em São Paulo

A Prefeitura de Porto Alegre e o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) informaram que a operação na Estação de Bombeamento de Água Bruta Moinhos de Vento foi retomada no município nesta quarta-feira (15) após 11 dias sem funcionar.

O que aconteceu

Estação fica localizada no Centro Histórico de Porto Alegre e é um dos principais sistemas na cidade. O local é responsável por captar água do Guaíba e bombear até a Estação de Tratamento de Água Moinhos de Vento, no bairro Independência — que fica próximo ao Centro Histórico.

Aproximadamente 150 mil cidadãos são abastecidos por este sistema, segundo a prefeitura. O sistema Moinhos de Vento também abastece 7 hospitais, que estavam recebendo água por caminhões-pipa para continuarem funcionando. A vazão inicial será de 800 litros por minutos devido à turbidez da água (redução da transparência em razão de presença de outros materiais).

Segundo a prefeitura, alguns locais podem ter o abastecimento retomado apenas na quinta-feira (16). Os bairros abastecidos pelo Sistema Moinhos de Vento são: Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bom Fim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Jardim Botânico, Menino Deus, Moinhos de Vento, Mont'Serrat, Partenon, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília, Santana, São João e Três Figueiras.

Nossas equipes trabalharam 24 horas para retomar esse bombeamento. A estação Moinhos é responsável pelo abastecimento de sete hospitais. Contamos com a ajuda de profissionais [de empresas de saneamento básico de outros estados] para a retomada do serviço. Uma operação muito difícil, que exigiu esforço máximo dos servidores do Dmae e parceiros.

Maurício Loss, diretor-geral do Dmae

VOLTOOOOU!



Eta Moinhos de Vento já em operação, tratando água!



Nas próximas horas vai retomando o abastecimento. Lembrando que a operação está reduzida e vai normalizando de forma lenta e gradual. pic.twitter.com/9BOqUEjCnF -- Dmae POA (@dmaepoa) May 15, 2024

Guaíba fica estável

O nível do Guaíba chegou a 5,17 metros e é considerada estável. A expectativa é de que a água comece a baixar mais expressivamente nos próximos dias.

Nível da água caiu oito centímetros nas últimas horas. Na noite de ontem (14), a cota do Guaíba era de 5,25 metros. Os dados são da régua de medição da Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestruturas) e SGB (Serviço Geológico do Brasil).

Modelos hidrológicos preveem estabilização para o Guaíba. Nível deve se estabilizar nos 5 metros nesta quarta-feira (15), diz o IPH (Instituto de Pesquisas Hidrológicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

Redução gradual do nível do Guaíba depende do volume das futuras chuvas. Nesta semana, águas ainda devem ficar acima dos 4 metros, segundo o IPH.

Prefeitura de Porto Alegre diz que "é hora de começar a limpar nossas vias". No fim de semana, várias cidades do Rio Grande do Sul interromperam os trabalhos de limpeza após novas inundações.

As ruas de Porto Alegre ainda ficarão alagadas por semanas. Especialistas concordam que o nível das águas levará cerca de um mês para baixar.