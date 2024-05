Chance de corte do Fed de 25 pb até setembro cresce, com alta também no corte de 50pb no ano

São Paulo 15/05/2024 10h52 O mercado financeiro reforçou modestamente suas apostas em cortes de juros dos Estados Unidos de 50 pontos-base neste ano, começando até setembro, após leituras de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), vendas no varejo e atividade industrial. A probabilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortar juros até setembro - que já era majoritária - subiu de 69% antes dos dados para 71,6% há pouco, segundo CME Group. O cenário mais provável para dezembro, que é de redução acumulada de 50 pontos-base ao longo de 2024, também teve chances levemente fortalecidas, subindo de 37,3% a 38,3%.