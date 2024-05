Casal, três filhas e um cachorro: eles moram e viajam o Brasil em uma Kombi

Largar tudo e viver viajando pelas estradas do Brasil é o sonho de muita gente, mas já pensou em fazer isso a bordo de uma Kombi e com três filhos e um cachorro?

Foi exatamente isso que o casal Janaína e Christian Thomaz fazem há dois anos. Eles e as três filhas - Letícia, 19, Beatriz, 17, e Sarah, de um ano e nove meses - e o bichinho de estimação, Lucy, deixaram a cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo, e passaram a ter o carro como moradia.

Janaína conta que o desejo de mudar o estilo de vida surgiu durante a pandemia de covid-19, após Christian fechar a oficina mecânica que tinha. Sem muitos recursos, o casal começou a pesquisar sobre como transformar a Kombi ano 1995 da família em uma casa completa.

"A Kombi passou a ser a única coisa que tínhamos, de fato. Usávamos ela para fazer alguns 'socorros', já que o Christian é mecânico, mas decidimos que viveríamos viajando. Passamos a assistir vídeos na internet para ver como seriam as adaptações e nós mesmos fomos fazendo tudo", conta.

Para fazer a reforma da carcaça do veículo, pintura e todas as adaptações, o casal afirma que gastou cerca de R$ 12 mil. O processo demorou quase um ano.

O veículo, batizado por eles de Margarida, é equipado com camas, dois guarda-roupas, dispensa, banheiro e cozinha equipada com pia, fogão, forno e geladeira. Além disso, possui duas placas solares instaladas na parte externa usadas para carregar duas baterias que garantem que tudo funcione sem a necessidade de energia elétrica.

"Temos um bagageiro, onde levamos algumas coisas como uma centrífuga de roupa e as ferramentas que o Christian precisa para poder exercer a profissão dele na estrada", acrescenta Janaína.

Para tomar banho, há um chuveiro que é colocado na parte externa do veículo que é abastecido através de uma caixa d'água que também fica no bagageiro acoplado na parte superior. Para garantir a privacidade, eles usam uma barraca, chamada por eles de barraca de banho.

A renda da família também é feita na estrada. Christian trabalha como mecânico, atendendo nas cidades em que a Kombi estaciona. As filhas Letícia e Beatriz produzem artesanato e conteúdo para o canal da família nas redes sociais - a segunda cursa terceiro ano do ensino médio e assiste às aulas remotamente.

"Muita gente acha estranho o nosso estilo de vida, mas é a vida que gostamos. Em um ano e sete meses de estrada já passamos por 15 estados brasileiros e três países da América do Sul, chegamos inclusive ao Ushuaia", conta Janaína.

