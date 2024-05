Alagada, Câmara de Porto Alegre retoma trabalhos hoje em outro prédio

A Câmara Municipal de Porto Alegre realiza nesta quarta (15) a primeira sessão após nove dias de trabalhos interrompidos por causa das enchentes. Como o próprio prédio da Câmara foi alagado, a sessão ocorrerá na sede da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs).

O que aconteceu

A sessão, marcada para as 14h, não tem pauta definida, mas a expectativa é que a situação da cidade seja debatida. A Câmara tem 36 vereadores. Inicialmente, a Casa planejava manter os trabalhos suspensos até a próxima sexta (17), mas decidiu adiantar a retomada.

A Câmara interrompeu as atividades em 6 de maio devido à "necessidade do racionamento de água e energia". O prédio fica localizado perto da orla do Guaíba, que transbordou e segue acima do nível normal após receber a água oriunda das chuvas em Porto Alegre e toda a região metropolitana nas últimas semanas.

O térreo da Câmara segue alagado, assim como diversas partes da capital gaúcha. Às 8h de terça (14), o Guaíba — lago que banha a cidade — marcava 5,2 metros, de acordo com a medição oficial. A prefeitura contabiliza mais de 10 mil desabrigados e montou mais de 150 estruturas emergenciais para recebê-los.

Um hospital de campanha funciona desde segunda (13) na zona norte da cidade. A unidade opera 24h por dia, tem capacidade para atender mais de 200 pessoas diariamente e é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, a Força Nacional do SUS e um grupo hospitalar privado.

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul retomou sessões na terça (14). Realizada via internet, a sessão resultou na aprovação do projeto que decretou calamidade pública no estado e liberou o governo de cumprir metas fiscais e outras limitações orçamentárias nos próximos dois anos — entre outras medidas.

Chuva interrompeu trabalhos

Durante o período sem sessões, a prioridade de vereadores foi ajudar as vítimas das enchentes. Em relação aos deputados estaduais, muitos voltaram para suas bases eleitorais para apoiar os esforços. Várias cidades tiveram grandes áreas alagadas ou devastadas por enxurradas, entre outros problemas.

Doações recebidas pelo Rio Grande do Sul superaram R$ 100 milhões na tarde desta terça (14). A marca foi alcançada 12 dias depois de o governo do estado disponibilizar um Pix para receber o dinheiro. O valor será usado para pagar uma ajuda de R$ 2.000 a cada uma das 50 mil famílias atingidas pelas enchentes.

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou a isenção, por seis meses, do pagamento pelo uso de água e esgoto. A medida vale para as pessoas que tiveram as casas alagadas e estão cadastradas na tarifa social.O governo federal sugeriu suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos. Os juros também deixariam de ser aplicados sobre a dívida nesse período. A expectativa é que a medida libere R$ 11 bilhões no orçamento estadual, que poderão ser investidos na reconstrução. As mudanças serão encaminhadas por meio de projeto de lei complementar ao Congresso.

Chuvas começaram em 27 de abril. Com raros momentos de estiagem, o fenômeno climático fez o Guaíba subir quase quatro metros em cinco dias, já causou mais de 140 mortes e deixou cerca de 540 mil pessoas desabrigadas no estado. Ao todo, o governo do estado estima que 2 milhões de pessoas tenham sido impactadas.