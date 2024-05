Câmara aprova suspensão do pagamento da dívida do RS com a União por três anos

BRASÍLIA (Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou na noite da terça-feira o projeto de lei complementar que suspende por três anos o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União e também zera os juros da dívida sobre todo o estoque, garantindo um alívio aos caixas do Estado devastado por fortes chuvas e enchentes nas últimas semanas.

Anunciada pelo governo federal na segunda-feira, a proposta que suspende a dívida do Rio Grande do Sul permite que deixe de ser pago um total de 11 bilhões de reais em parcelas. No caso dos juros, o perdão equivale a 12 bilhões de reais.

O projeto ainda precisa ser analisado pelo Senado, o que deve ocorrer nesta quarta-feira, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja ao Rio Grande do Sul para anunciar, junto de presidentes dos outros Poderes e do governo Estadual, uma série de medidas -- incluindo um auxílio destinado a pessoas físicas para que comecem a recompor o que perderam.

O número de mortes confirmadas em decorrência das enchentes que têm atingido o Rio Grande do Sul subiu na terça-feira para 149, ante 147 no dia anterior, com 112 pessoas desaparecidas e mais de 538 mil desalojados, informou a Defesa Civil do Estado.

As chuvas intensas no Rio Grande do Sul nas últimas duas semanas têm provocado o aumento do nível de uma série de rios, causando enchentes de grandes proporções em diversas cidades gaúchas e afetando os esforços das equipes de resgate para alcançar sobreviventes.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)