Auditores agropecuários sinalizam disposição de negociar com o governo

São Paulo, 15 - Em assembleia geral nesta quarta-feira, 15 de maio, 92% dos auditores fiscais federais agropecuários aprovaram uma contraproposta de reestruturação da carreira para ser apresentada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Entre os itens da proposta, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical) quer oficializar ao MGI a necessidade de ampliação das localidades que recebem indenização de fronteira, indenização por folga remunerada, além da inclusão da carreira no ciclo de auditoria. "Reafirmamos o compromisso dos auditores agropecuários em garantir a continuidade das atividades essenciais, visando sempre a segurança e a qualidade dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro ou de outros países", disse em nota o presidente do Anffa Sindical, Janus Pablo Macedo.