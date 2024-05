Analistas preveem impacto na Bolsa após saída de Prates da Petrobras

A informação sobre a mudança de comando na maior estatal do País saiu por volta das 21h da terça-feira, 14, depois do fechamento do mercado financeiro nacional. Mas teve impacto sobre a negociação dos American Depositary Receipts (ADR) da empresa durante o chamado "after hours" da Bolsa de Nova York (Nyse). Os papéis inverteram o sinal e fecharam em queda de 7,59%.

Segundo analistas, essa é uma indicação do que deve acontecer nesta quarta-feira, 15, com as ações da estatal com a reabertura dos negócios da Bolsa no Brasil. Também é esperado impacto no mercado de câmbio, a partir da leitura de maior interferência política na Petrobras.

"Vai ser um dia muito pesado, o Ibovespa deve cair porque a Petrobras tem um peso enorme no índice, e a notícia trará incertezas também do ponto de vista do câmbio e de juros, já que a Petrobras é uma estatal extremamente importante para o Brasil", disse Felipe Corleta, diretor de Investimentos da GTF Capital.

"É possível dizer que a decisão tende a trazer efeitos também para o quadro macro, em um momento que já era difícil, com o Copom rachado na decisão sobre a Selic em maio e toda a situação no Rio Grande do Sul", afirmou o economista André Perfeito.

Para o economista Rodrigo Marcatti, CEO da Veedha Investimentos, o episódio vai "reverberar muito mal". "No final do dia, teve a fritura do Prates, uma interferência do governo, além de toda a polêmica recente em torno dos dividendos", disse ele.