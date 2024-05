Wall Street sobe após dados de inflação ao produtor "mistos"

Por Bansari Mayur Kamdar e Shristi Achar A

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham alta nesta terça-feira, com investidores avaliando uma leitura mista dos preços ao produtor e aguardando dados cruciais sobre os preços ao consumidor, a serem divulgados no final desta semana, que podem fornecer mais clareza sobre a trajetória da taxa de juros dos EUA.

Os preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA aumentaram mais do que o esperado em abril, em meio a fortes altas nos custos de serviços e mercadorias, levando investidores a reduzir as apostas em um primeiro corte na taxa de juros em setembro.

"Investidores estão olhando para trás, para algumas das revisões do PPI, e dizendo: "Bem, não foi tão ruim assim, mas ainda assim o resultado é um número bastante forte", disse Paul Nolte, gerente de portfólio da Kingsview Asset Management.

"O que os investidores também podem estar observando é que talvez parte disso flua para os lucros de muitas empresas na forma de preços mais altos."

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, também disse que o relatório do PPI foi mais "misto" do que "quente", uma vez que os dados anteriores foram revisados para baixo.

Powell acrescentou não esperar que o próximo passo do banco central em relação às taxas de juros seja um aumento, apesar da recente série de dados de inflação acima do esperado.

Agora, o foco estará nos números de preços ao consumidor (CPI) de quarta-feira para ajudar a avaliar se as surpresas positivas no primeiro trimestre foram um pequeno detalhe ou uma tendência preocupante.

A inflação instável e a força persistente do mercado de trabalho levaram os mercados financeiros e a maioria dos economistas a adiar as expectativas de um corte inicial da taxa de juros do Fed para setembro, em relação a março, conforme previsto no início do ano.

Ainda assim, as ações têm se recuperado até agora neste ano, com todos os três principais índices dos EUA pairando perto de novos recordes de alta, graças a lucros melhores do que os esperados para o primeiro trimestre e à esperança de que o Fed corte as taxas em algum momento deste ano.

Às 12h15 (horário de Brasília), o Dow Jones subia 0,11%, a 39.473,15 pontos; o S&P 500 avançava 0,18%, a 5.230,78 pontos, e o Nasdaq tinha alta de 0,43%, a 16.458,07 pontos.