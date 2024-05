Volkswagen coloca empregados de 3 fábricas em férias coletivas devido às chuvas no RS

SÃO PAULO (Reuters) - A Volkswagen informou nesta terça-feira que estabeleceu férias coletivas de forma preventiva para funcionários de três fábricas em São Paulo devido às fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul, que estão impedindo alguns fornecedores de peças locais de produzir neste momento.

As unidades impactadas pelas medidas são as fábricas Anchieta, Taubaté e São Carlos, que poderão entrar em férias coletivas a partir de 20 de maio.

A fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, e a unidade de Taubaté devem ter dez dias de férias coletivas, já a fábrica de motores de São Carlos deverá ter férias de 11 dias para parte da equipe de produção, disse a montadora.

"A fábrica de São José dos Pinhais, neste momento, seguirá produzindo normalmente", acrescentou a Volkswagen do Brasil em nota. A unidade, localizada no Paraná, é responsável pela produção do veículo T-Cross.

As tempestades no Rio Grande do Sul já deixaram 148 mortos, com 124 pessoas desaparecidas e mais de 538 mil desalojados, segundo balanço mais recente das autoridades gaúchas, no que tem sido apontado como o pior desastre climático da história do Estado.

As chuvas intensas nas últimas duas semanas têm provocado o aumento do nível de uma série de rios, causando enchentes de grandes proporções em diversas cidades gaúchas e danificando infraestruturas como pontes e rodovias.

