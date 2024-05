Varane deixará o Manchester United no fim da temporada

O zagueiro francês Raphael Varane, campeão mundial em 2018 com os 'Bleus', deixará o Manchester United no final da temporada, anunciou nesta terça-feira (14) o clube inglês.

O jogador de 31 anos, aposentado da seleção nacional desde a derrota na final da Copa do Mundo de 2022 para a Argentina, encerra assim três temporadas em Old Trafford, após uma década bem sucedida no Real Madrid.

"Varane trouxe muita classe e experiência ao longo dos 93 jogos disputados até agora (contando todas as competições)", disse o United em um comunicado.

Depois de uma carreira brilhante em Madri, onde se destacam quatro Ligas dos Campeões e três títulos do Campeonato Espanhol, o francês assinou com os 'Red Devils' em agosto de 2021, numa transferência avaliada em 40 milhões de euros (cerca de R$ 222 milhões pela cotação atual).

Na Inglaterra, ele só conquistou a Copa da Liga na temporada 2022-2023, na qual comandou a defesa como titular ao lado do argentino Lisandro Martínez.

"Estou apaixonado pelo clube, pelos torcedores. É preciso jogar no Manchester United para perceber o que isso representa", descreveu o jogador francês num vídeo publicado nas redes sociais. "Será um lugar especial para mim por toda a minha vida".

No total, Varane disputou 67 partidas no Campeonato Inglês, 58 delas como titular, embora nesta temporada não jogue desde 4 de abril devido a problemas musculares.

Seu retorno é esperado para antes do final da temporada, e ele poderá fazê-lo na final da Copa da Inglaterra, no dia 25 de maio, contra o Manchester City, em Wembley.

