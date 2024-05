'Torradas saem maravilhosas e crocantes': o que esta torradeira tem de bom?

Gosta de comer uma torrada pela manhã, ou até um waffle quentinho no café da tarde? Então a torradeira ETS10 da Electrolux pode te agradar. Ela possui três funções principais (aquecer, torrar e descongelar), e permite o preparo de outros alimentos além do pão.

Com mais de 600 compras só no mês passado, ela é o item mais vendido da categoria de torradeiras na Amazon. Confira a seguir as características desse produto e o que diz quem o comprou.

O que essa torradeira tem de bom?

Pode agradar a diferentes gostos, porque permite o ajuste de oito níveis de tostagem.

Tem a função de descongelar pães, waffles e outros alimentos.

É possível ainda escolher a opção de reaquecer, se preferir deixar o pão quente sem tostar.

Possui bandeja coletora de migalhas, para simplificar a limpeza.

Dá para torrar pães com espessuras mais largas ou estreitas, segundo o fabricante.

Os botões têm luz de LED branca, para visualização do menu em uso.

Potência de 800 Watts.

O que diz quem comprou o produto?

Essa torradeira tem nota média de 4,8 (do total de cinco). São cerca de 3.800 avaliações do produto. Veja alguns dos comentários deixados pelos consumidores:

Superfuncional, bem prática para a correria do dia a dia. De boa qualidade, amei.

Alana Gabriela Oliveira

Linda, pequena, simples e funcional. Faz duas fatias por vez.

Luzineuza



Cumpre com o seu objetivo. Vários níveis de tostagem. A função descongelar tem sido muito útil.

Isadora S.

Produto muito bom. As torradas saem maravilhosas, crocantes por fora e macia por dentro. Fácil de limpar, possui dispositivo para retirada de migalhas. Recomendo a compra.

Érica Cunha

Super-rápida, pão torradinho e quentinho em poucos minutos. Usei o nível de tostagem 4 - 6 - 8 e realmente tem diferença, tanto na cor quanto na consistência do pão. Tenho que fazer um elogio: muito linda.

Ana Senna

Pontos de atenção

Por outro lado, há consumidores que reclamam que a torradeira não deixa o pão em um ponto bem tostado. Outros compradores citam a dificuldade para limpeza do produto.

A torradeira é bonita, de fácil manuseio e limpeza. Mas não aquece o suficiente para torrar, mesmo no tempo máximo.

Sônia Maria C. Marchini



A torradeira tem várias temperaturas, mas não atinge o ponto ideal de torradas bem tostadas e quebradiças, como eu gosto. Para que fique no ponto, tenho que deixar processar duas vezes na última temperatura. Achei que a última temperatura fosse mais forte.

Karla T.

Cumpre muito bem. Só queria que fosse algo mais simples de limpar internamente. Mas é uma ótima torradeira.

Wilson Nascimento

