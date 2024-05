Sem acesso para o público, Gramado prevê R$ 350 mi de prejuízo no turismo

Com acesso dificultado pelo fechamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, a cidade de Gramado, um dos principais pontos turísticos na serra do Rio Grande do Sul, estima até R$ 350 milhões de prejuízo no setor.

Caso a situação não se normalize até junho, o prejuízo deve atingir a marca de R$ 350 milhões. A informação é de Claudio Souza, presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares da Região das Hortênsias, apenas no município,

O cálculo considera que os meses com temperaturas mais baixas costumam atrair mais turistas para a região. Maio e junho são considerados média temporada, o pico ´é em julho.

De acordo com ele, não houve dano em razão das chuvas e deslizamentos para rede hoteleira, gastronomia ou mesmo parques. O problema é o deslocamento até a cidade em razão do fechamento do aeroporto da capital.

Estamos bem preparados para atender a qualquer momento. Nosso equipamento turístico não foi afetado. O problema é o fluxo muito reduzido, praticamente zero, em função do aeroporto. As vias terrestres estão sendo liberadas, mas o grande problema é o aeroporto. Acredito que em maio o prejuízo ficará em R$ 150 milhões. Se seguirmos para julho, são mais R$ 200 milhões. Em dois meses chegamos a R$ 350 milhões de prejuízo só em Gramado, sem considerar as outras cidades da região

Claudio Souza, presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares da Região das Hortênsias

Comparável à pandemia

A mobilidade está bastante prejudicada na região da serra. Há diversos pontos de bloqueio — total ou parcial — nas estradas em razão dos deslizamentos recentes. Uma alternativa para chegada de turistas seria Caxias do Sul, que é mais próximo de Gramado e cujo aeroporto está funcionando, mas o percurso entre os municípios está prejudicado.

"Outro aeroporto seria um paliativo. Nosso fluxo nessa época é muito grande para dependermos de um aeroporto temporário. Precisamos que o Salgado Filho seja restabelecido em ritmo de urgência", disse.

Empregos dependem do turismo. São mais de 200 hotéis em Gramado e Canela, além de 300 restaurantes. São ao menos 50 mil pessoas cujas rendas dependem do setor.

É muito comparável ao que aconteceu na pandemia, estamos sem saber o amanhã, é uma angústia muito parecida. Em certos momentos é até pior do que a pandemia. Porque com tudo que temos recebido de solidariedade e feito também, precisamos de mais agilidade do Governo Federal. Tivemos isso na pandemia, agora não. O empresário está acéfalo, não tem um rumo. Temos folha de pagamento para arcar, muitos empresários ainda pagam empréstimos contraídos na pandemia. Estão todos apavorados

O que diz a Fraport

A Fraport, administradora do aeroporto Salgado Filho, informa que não há previsão de retomada. Totalmente alagado pela chuva, o aeroporto precisa restabelecer desde a pista para pousos e decolagens até os serviços de embarque e deslocamento.

Enquanto isso, a Base Aérea de Canoas será utilizada, mas o plano de operações de voos comerciais ainda não está definido.