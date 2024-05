Secretário da Defesa Civil: Cidades do RS vão ter que repensar território

Do UOL, em São Paulo

Cidades constantemente atingidas por desastres naturais, como as localizadas na região do Vale do Taquari, podem ser obrigadas a mudar de posição para ficarem em locais seguros. A projeção foi feita pelo secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros.

O que aconteceu

Criação de bairros novos em áreas sem risco de inundação e deslizamento deve ser considerada. O secretário falou sobre o assunto em entrevista à GloboNews nesta terça-feira (14).

Parte das pessoas afirmava que não estava em área de risco porque não viu enchente de 1941. O secretário lembrou que a água levou 32 dias para descer após as cheias de 63 anos atrás.

Olhando para o Vale do Taquari, uma região bem afetada no ano passado, a partir de junho e a partir de setembro, é que [vemos que] algumas cidades vão ter que repensar seu território. Muitas pessoas que ali vivem acreditavam que não viviam em área de risco. Falavam: 'Aqui não é área de risco, nunca tive problema aqui'. Nunca teve problema porque o último registo é lá da década de 1940, as pessoas não se lembram mais.

Wolnei Wolff Barreiros, secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, à Globonews

Estado tem 147 mortes confirmadas

Além dos óbitos, há 125 desaparecidos e 806 pessoas feridas. A informação é de boletim publicado pela Defesa Civil na noite da segunda.

Mais de 2,1 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas. Há 538.545 desalojados e 76.884 pessoas em abrigos.