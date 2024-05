Roubo em subestação de energia do Metrô do Rio afeta funcionamento de Linha; veja o que aconteceu

Um roubo de fios prejudicou a circulação de trens da Linha 2 do Metrô do Rio de Janeiro na manhã de terça-feira, 14, de acordo com o MetrôRio. Segundo a concessionária, a ocorrência foi registrada durante a madrugada, quando criminosos invadiram a subestação de energia de Colégio, bairro da zona norte do Rio, roubaram o local e fizeram funcionários reféns. Ninguém ficou ferido.

Logo no início da operação, no entanto, a Linha 2 funcionou provisoriamente entre Central do Brasil/Centro e Botafogo. Conforme o MetrôRio, o trajeto na Linha 2 foi restabelecido, por volta das 6h20 da manhã, e funciona normalmente neste momento, com todas as estações do sistema abertas. As linhas 1 e 4 operaram sem restrições.

"Entre os materiais furtados durante a ação criminosa na subestação Colégio, estão cabos de energia, ferramentas, refletores, TVs, micro-ondas e pertences pessoais dos funcionários", disse a concessionária.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) foi acionada para capturar os criminosos e recuperar os materiais roubados. A ocorrência foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho). O caso segue sob investigação