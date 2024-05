Rock in Rio 2024: pré-venda de ingressos começa nesta terça; veja valores e como comprar

Começa na terça-feira, 14, a pré-venda de ingressos para o Rock in Rio 2024. Nesta edição, o festival comemora seus 40 anos de história e já anunciou nomes como Katy Perry, Ed Sheeran, Imagine Dragons e Mariah Carey. Os shows acontecerão nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro na Cidade do Rock.

Quando começa a pré-venda e a venda geral?

Se você ainda não tem o RiR Card, a pré-venda para associados ao Rock in Rio Club e clientes com cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti começa nesta terça-feira, 14 de maio, às 19h, no Ticketmaster.

O limite de compra do público geral é de até quatro ingressos por CPF, sendo uma meia entrada - com exceção de pessoas portadoras de necessidade especial, que têm direito a comprar uma meia entrada e outra meia para seu acompanhante.

Já a venda geral de ingressos começa a partir do dia 23 de maio, às 19h, também pelo site.

Valores

Os ingressos são diários, válidos para uma única entrada, sendo de livre circulação e acesso a todos os shows e atrações.

Inteira: R$ 795,00

Meia-entrada: R$ 397,50

Benefício Itaú 15%: R$675,75

Clientes que efetuarem o pagamento com os cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti têm desconto de 15% na compra do ingresso (desconto não cumulativo com a meia-entrada ou com outros descontos) e parcelamento em até 8x sem juros. Nos demais cartões aceitos, o pagamento poderá ser feito em até 6x sem juros.

Não é preciso optar por entrega de bilhetes. O ingresso é de formato exclusivamente digital.

Rock in Rio 2024

- 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro

- Atrações confirmadas: Katy Perry, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Mariah Carey, Cyndi Lauper e outros.

- Cidade do Rock (Parque Olímpico - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ)

- Classificação etária: 16 anos.

- Ingressos: rockinrio.ticketmaster.com.br