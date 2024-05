Redução da inflação na zona do euro cria espaço para cortes nos juros do BCE, diz Knot

AMSTERDÃ (Reuters) - As pressões sobre os preços da zona do euro continuam diminuindo, fornecendo às autoridades do Banco Central Europeu maior confiança de que a inflação voltará a sua meta no próximo ano, disse nesta terça-feira o presidente do banco central holandês, Klaas Knot.

O BCE tem indicado que deve começar a cortar os juros no próximo mês, mas o caminho mais adiante permanece aberto, especialmente porque o Federal Reserve agora parece mais incerto sobre o início de seu próprio ciclo de cortes.

Knot disse em uma conferência que será apropriado para o BCE começar a remover algumas restrições monetárias se o crescimento e a evolução dos preços continuarem em sua trajetória atual.

"Se conseguirmos continuar nesse caminho e os dados que estão chegando continuarem a validar esse desdobramento, então será apropriado tirarmos gradualmente o pé do freio e removermos parte da política monetária restritiva", disse Knot.

Ele disse que o crescimento dos salários contratuais está desacelerando, mas a produtividade também, o que significa que os custos para as empresas não estão diminuindo.

"Provavelmente na próxima semana teremos outro número negativo de crescimento da produtividade", disse Knot.

Sentado ao lado do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, Knot minimizou o efeito das decisões do próprio Fed sobre o BCE, dizendo que um euro mais fraco pode ser compensado por rendimentos de títulos mais altos.

"Não acho que isso mudará muito a direção da trajetória na zona do euro", disse Knot.

(Por Toby Sterling e Bart Meijer)