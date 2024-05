Presidente da Rússia viajará para China nesta semana

MOSCOU, 14 MAI (ANSA) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fará uma visita à China nos próximos dias 16 e 17 de maio, a convite de seu homólogo chinês, Xi Jinping, informou o Ministério das Relações Exteriores de Pequim nesta terça-feira (14).

"A convite do presidente chinês, Xi Jinping, o mandatário russo, Vladimir Putin, fará uma visita de Estado à China de 16 a 17 de maio", afirmou a porta-voz Hua Chunying.

Para o líder do Kremlin, esta será a primeira viagem ao exterior desde que ele assumiu o cargo para seu quinto mandato e a segunda à China em pouco mais de seis meses, depois de ter sido o convidado especial do 3º Fórum Cinturão e Rota, em outubro passado.

Segundo rumores que circulam em Pequim, Putin poderia participar da inauguração da 8ª edição da Expo China-Rússia, que acontece entre 16 e 21 de maio, no Centro Internacional de Conferências e Exposições de Harbin, capital da província de Heilongjiang, no norte do país asiático.

A nova ida ao território chinês ocorrerá após Xi ter se reunido com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serghei Lavrov, em um sinal de fortalecimento das relações entre os dois países.

Na ocasião, o líder chinês recordou que tinha concordado com Putin "em continuar a manter intercâmbios estreitos para garantir que as relações China-Rússia se desenvolvam sempre de forma contínua e constante".

Em fevereiro de 2022, menos de três semanas antes de invadir a Ucrânia, Putin assinou um acordo de parceria "sem limites" com seu homólogo chinês. Os laços diplomáticos e comerciais com Pequim também se fortaleceram à medida que as nações ocidentais impuseram séries de sanções desde o início da guerra. (ANSA).

