Prefeitura de Porto Alegre contrata consultoria onde Moro trabalhou

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), disse ter fechado um acordo para que a consultoria norte-americana Alvarez & Marsal apoie a recuperação da cidade.

O que aconteceu

Consultoria global vai trabalhar sem custo por 60 dias, disse Melo em entrevista coletiva ontem. "Com um desastre desse tamanho, a prefeitura precisa se cercar de todos os conhecimentos técnicos", afirmou. A empresa atuou nos Estados Unidos após a passagem do furacão Katrina, em 2006; no Brasil, prestou serviço para a Vale após o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho.

Prefeito vai avaliar continuidade dos serviços após esse período. "No meio do caminho, vamos estabelecer com certeza se ela vai permanecer, se vai ter custo", disse.

Alvarez & Marsal é especializada em gestão e reestruturação de empresas. Consultoria foi contratada para reestruturar a Americanas e pela Tok&Stok, por exemplo.

Empresa teve o senador Sergio Moro (União-PR) como sócio-diretor entre 2020 e 2021. Ex-juiz assumiu o cargo após deixar o ministério da Justiça e Segurança Pública do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Alvo de apuração no TCU

Contrato de Moro com consultoria é alvo de apuração do Tribunal de Contas da União. O TCU apura se houve irregularidade, já que mais de dois terços do faturamento da A&M até 2022 vinham de empresas envolvidas na Lava Jato. A empresa disse que Moro não atuou em casos ligados à operação. O processo segue em tramitação na Corte, sem prazo para ser encerrado.

Senador disse ter recebido salário mensal de US$ 45 mil (equivalente a R$ 744 mil, na cotação atual) da empresa. Com bonificações, Moro teria recebido quase R$ 4 milhões em doze meses de serviços prestados. Ele deixou o cargo para se filiar ao Podemos em outubro de 2021.