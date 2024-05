Polícia prende suspeitos de matar casal a tiros por engano no Paraná

Dois suspeitos, de 20 e 26 anos, foram presos temporariamente nesta terça-feira (14) pela morte de um casal encontrado morto na própria cama no dia 30 de setembro de 2023, em Ponta Grossa, no Paraná.

O que aconteceu

Casal teria sido morto por engano. Investigações apontaram que os criminosos buscavam matar outro indivíduo, que possui histórico de envolvimento com tráfico de drogas. O delegado à frente do caso, Luís Gustavo Timossi, explicou que, na noite do crime, o alvo deixou sua motocicleta estacionada em frente a casa das vítimas.

Luiz Arthur Bach Xavier, 23, e Rubiane Aparecida Mayer, 22, não tinham histórico de envolvimento com crime. "Acreditando que era tal indivíduo que estava na residência, os criminosos invadiram a residência e acabaram matando as vítimas, dois jovens que estavam recém-casados e que não possuíam nenhum histórico de envolvimento com prática de crimes", explicou o delegado.

Prisão dos suspeitos ocorreu em Guaratuba, no litoral do Paraná, e em Santa Catarina. Operação foi feita em uma parceria da Polícia Civil do Paraná com a Polícia Civil de Santa Catarina.

Polícia diz que apreendeu duas pistolas calibre 9mm, 44 munições, quatro carregadores e dois celulares. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário. O nome deles não foi divulgado pela polícia. Por isso, o UOL não conseguiu localizar suas defesas. O espaço segue aberto para manifestação.

Crime ocorreu no dia 30 de setembro de 2023. Os suspeitos invadiram a residência do casal e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas.

Relembre o caso

Casal foi morto enquanto dormia. Duas portas teriam sido arrombadas no imóvel, de acordo com a RPC, afiliada da TV Globo no Paraná. A Polícia Militar informou ao UOL que foi acionada para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo por volta das 2h da madrugada do sábado.

No local, o casal foi encontrado já morto, sobre a cama, e com marcas de tiros. Segundo uma testemunha, dois homens em um veículo de cor escura teriam entrado na residência e cometido o crime.

Na casa foram encontradas cerca de 15 cápsulas de bala deflagradas, segundo a RPC, afiliada da TV Globo no Paraná. Luiz era segurança e se preparava para fazer um concurso do Corpo de Bombeiros. Rubiane era assistente de caixa em uma loja e fazia faculdade de administração.

O casal morava junto havia oito meses na casa alugada. "Sim [eles pensavam] em comprar uma casa própria, já estavam até conversando com amigos para ajudá-los a achar a casinha deles. Engrandecia a gente ver a união dos dois juntos. Era muito bonito. Se amavam de verdade", disse José Edson Lopes Xavier, pai de Luiz.

Familiares falam em fatalidade. O pai de Luiz, José Edson Lopes Xavier, disse à emissora acreditar que ocorreu uma "fatalidade". "Um erro, uma falha, algo inexplicável". "As pessoas que fizeram isso, com certeza, erraram o alvo, erraram a casa, as pessoas. Foi uma fatalidade para nós, está sendo um aperto no coração que vai ficar para a vida toda", acrescentou.

Silvana Aparecida Mayer, mãe de Rubiane, também acha que a morte do casal foi um "engano".

Foram ceifadas [as vidas] de dois inocentes, de duas famílias. São duas famílias destroçadas.

Pai de Luiz