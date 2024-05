Picape híbrida BYD Shark é lançada e vem ao Brasil com autonomia de 840 km

A BYD lança nesta terça-feira (14) na Cidade do México a picape híbrida plug-in Shark, que chega inicialmente ao país da América do Norte e, em breve, desembarca no Brasil e em outros mercados sul-americanos e na América Central, inicialmente importada da China. O preço ainda será anunciado.

Maior do que picapes médias como Toyota Hilux e Ford Ranger e menor do que modelos grandes, a BYD Shark tem 3,26 m de distância entre-eixos, 5,46 m de comprimento, 1,97 m de largura e 1,92 m de altura, enquanto a capacidade de carga é de 835 kg.

O grande destaque é o sistema de propulsão híbrida, que combina motor 1.5 turbo a gasolina com dois propulsores elétricos, um posicionado em cada eixo (a tração é integral, nas quatro rodas). A potência combinada, segundo a BYD, é "de mais de 430 cv, com aceleração de zero a 100 km/h em 5,7 segundos.

Imagem: Divulgação

Com uma carga completa das respectivas baterias, a autonomia total informada é de 840 km no ciclo chinês NEDC, enquanto, no modo 100% elétrico, a Shark é capaz de rodar até 100 km sem gastar nada de gasolina, de acordo com a fabricante.

Conforme a BYD, o sistema de tração integral tem gerenciamento eletrônico, capaz de distribuir o torque para cada roda automaticamente, para melhor aderência em diferentes terrenos. Construída com base na nova plataforma DMO, a picape chinesa traz chassi de aço, sobre o qual é fixada a carroceria, no qual também vão as células de baterias, que também compõem a estrutura do veículo. A ideia é oferecer maior rigidez torcional, sobretudo durante a condução off-road.

Imagem: Divulgação

A suspensão é independente do tipo duplo A tanto na dianteira quanto na traseira.

Por dentro, a BYD Shark traz painel digital em tela de 10,25 polegadas, além de central multimídia giratória de grandes 12,8 polegadas e comandos de voz para ajustar desde a temperatura do ar-condicionado até o modo de condução, do mais esportivo ao fora-de-estrada. Várias funções também podem ser comandadas por meio de aplicativo no celular, que também pode substituir a chave, como em modelos da Tesla, por meio da tecnologia de aproximação NFC.

A cabine conta, ainda, com ventilação e aquecimento dos bancos, monitoramento do entorno do veículo por meio de diversas câmeras e ajustes elétricos dos bancos dianteiros.

Imagem: Divulgação

O design externo, que pretende remeter ao visual de um tubarão, traz luzes de LED integradas aos faróis que atravessam toda a dianteira - a traseira tem luzes que, segundo a marca, são inspiradas nas nadadeiras do peixe predador.

Um detalhe interessante: as baterias podem ser usadas de forma estacionária para abastecer uma residência com energia elétrica.

*Viagem a convite da BYD