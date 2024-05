Petróleo cai com temores relacionados a taxas de juros nos EUA

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, depois que dados dos Estados Unidos alimentaram preocupações de que as taxas de juros possam permanecer altas, mas os riscos potenciais para a oferta decorrentes das tensões no Oriente Médio e dos incêndios florestais no Canadá colocaram um piso para os preços.

Os futuros do petróleo Brent caíram 0,98 dólar, ou 1,18%, a 82,38 dólares o barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA recuaram 1,10 dólar, ou 1,39%, a 78,02 dólares o barril.

Os preços ao produtor dos EUA aumentaram mais do que o esperado em abril, alimentando receios de que o Federal Reserve possa manter elevados os custos dos empréstimos para combater a inflação.

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse esperar que a inflação nos EUA continue diminuindo até 2024, mas alertou que está menos confiante agora, uma vez que os preços subiram mais rapidamente do que o esperado durante o primeiro trimestre.

