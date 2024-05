Petrobras avalia que greve do Ibama afeta desenvolvimento da produção

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras avalia que a greve no Ibama tem afetado o desenvolvimento de sua produção, com o atraso no licenciamento de projetos para perfuração de poços e de instalação de plataformas, afirmaram nesta terça-feira diretores da companhia, em videoconferência com analistas de mercado.

O movimento trabalhista do órgão ambiental poderá afetar a produção da Petrobras na faixa de 2%, a depender do que ocorrerá ainda com os licenciamentos de projetos.

"Não estamos vendo nenhum grande impacto em nenhum grande projeto. Porém a gente já teve e está tendo impactos em poços de forma isolada. A gente quantificou aqui que é possível que tenhamos impactos da ordem de grandeza de 2% da produção anual, se a situação se perdurar", afirmou diretor executivo de Exploração e Produção, Joelson Mendes, ao comentar a greve.

(Por Marta Nogueira e Fabio Teixeira)