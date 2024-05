Número de praias com certificado ambiental aumenta na Itália

ROMA, 14 MAI (ANSA) - A quantidade de localidades marinhas e lacustres na Itália com o certificado "Bandeira Azul" subiu para 236, 10 a mais que no ano passado.

O selo faz parte de um programa internacional de avaliação ambiental de praias elaborado pela Foundation for Environmental Education (FEE), entidade com sede em Copenhague, na Dinamarca, e que leva em conta aspectos como limpeza das águas, gestão de lixo, áreas verdes, ciclovias, serviços nas praias e estrutura hoteleira.

Ao todo, 14 novos locais ganharam o certificado em 2024: Ortona (Abruzzo), Parghelia (Calábria), Cellole (Campânia), Borgio Verezzi (Ligúria), Recco (Ligúria), Porto Sant'Elpidio (Marcas), Lecce (Puglia), Manduria (Puglia), Patù (Puglia), Letojanni (Sicília), Scicli (Sicília), Taormina (Sicília), Tenno (Trentino Alto-Ádige) e Vallelaghi (Trentino Alto Adige).

Por outro lado, as cidades de Ameglia (Ligúria), Taggia (Ligúria), Margherita di Savoia (Puglia) e Marciana Marina (Toscana) perderam suas "Bandeiras Azuis".

A Ligúria é a região com mais balneários certificados, com 34 localizações, seguida por Puglia, com 24, e por Campânia e Calábria, com 20 cada. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.