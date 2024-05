Nubank mais que dobra lucro líquido do 1º tri para US$378,8 mi

SÃO PAULO (Reuters) -O Nubank apurou lucro líquido de 378,8 milhões de dólares no primeiro trimestre, um salto de mais de 160% em relação ao lucro de 141,8 milhões de dólares registrado no mesmo período do ano passado, mostrou balanço divulgado nesta terça-feira.

Na base ajustada, o lucro atingiu 442,7 milhões de dólares, versus lucro líquido ajustado de 182,4 milhões de dólares nos primeiros três meses de 2023.

Analistas esperavam, em média, lucro líquido de 404,8 milhões de dólares, segundo projeções compiladas pela LSEG.

O retorno anualizado sobre patrimônio líquido (ROE) foi de 23% no trimestre, e de 27% em uma base ajustada.

"Nossos resultados para o primeiro trimestre de 2024 mostram como nosso modelo de negócios também é alimentado pela expansão da receita e custo estável por cliente", afirmou o fundador e presidente-executivo do Nubank, David Vélez, em comunicado.

A receita da plataforma de serviços financeiros subiu 64%, em base anual e neutra de câmbio, para 2,7 bilhões de dólares nos meses de janeiro a março.

O custo médio mensal de atendimento por cliente ativo ficou estável, em 0,9 dólar, "o que demonstra a forte alavancagem operacional do modelo de negócios", afirmou o Nubank.

A carteira de crédito total do Nubank foi a 19,6 bilhões de dólares no período, versus 12,8 bilhões de dólares no primeiro trimestre do ano passado, conforme relatório de resultados.

No Brasil, o índice de inadimplência (NPL) acima de 90 dias foi de 6,3%, enquanto entre 15 e 90 dias, o indicador ficou em 5%, em linha com as expectativas e sazonalidade histórica, segundo a companhia.

"Ao excluir o crédito e focando apenas nos saldos de rendimentos de juros, o NPL do Nu tem apresentado uma tendência significativamente descendente tanto em 15-90 como em 90+", disse o Nubank em comunicado.

A base de clientes do Nubank no Brasil encerrou o primeiro trimestre em 91,8 milhões, crescimento de 22% em um ano, e em maio a plataforma já acumulava mais de 92 milhões de clientes.

No México e na Colômbia, o banco digital ultrapassou a marca de 7 milhões e 900 mil clientes, respectivamente, conforme documento de resultados.

Segundo o CEO, as operações nesses novos mercados ainda estão "nas fases iniciais de atingir a lucratividade".

O executivo ressaltou ainda que essas operações "estão apresentando resultados mais acelerados em número de número de clientes, depósitos, receita e participação de mercado no volume de compras com cartão de crédito do que o Brasil em um período de tempo comparável".

(Reportagem de Patricia Vilas Boas e André Romani, em São PauloEdição de Pedro Fonseca)