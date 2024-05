Norte-americano acusado de contrabando de aranhas diz que foi solto por tribunal turco

ANCARA (Reuters) - Um curador do Museu de História Natural de Nova York disse nesta terça-feira que foi solto após ter sido preso pelas autoridades turcas por suspeita de tentar contrabandear aranhas e escorpiões venenosos para fora do país.

Lorendo Prendini foi preso no domingo no Aeroporto de Istambul pela polícia turca, que afirmou ter confiscado dezenas de sacos da sua bagagem contendo aproximadamente 1.500 escorpiões e aranhas, incluindo tarântulas, além de dezenas de garrafas de plástico com líquidos não especificados.

Prendini disse à Reuters por e-mail nesta terça-feira que compareceu ao tribunal e foi inocentado de todas as acusações.

“Fui completamente inocentado de todas as acusações por um juiz turco e solto. Não quero fazer mais comentários neste momento”, afirmou Prendini.

A BBC citou Prendini dizendo que autoridades do aeroporto haviam “ignorado completamente” autorizações do governo que, segundo ele, permitiam que ele retirasse amostras da Turquia.

A polícia disse que as espécies confiscadas eram endêmicas na Turquia e que o DNA delas pode ser copiado e seus venenos aproveitados para uso na fabricação de remédios. Afirmou que pesquisas mostraram que o valor de mercado de um litro do remédio obtido do veneno de escorpião era 10 milhões de dólares.

Nem a polícia turca e nem o tribunal foram encontrados para comentário em um primeiro momento.

“Não temos nenhuma prioridade maior do que a segurança dos cidadãos norte-americanos no exterior. Por privacidade e outras considerações, não temos mais nenhum detalhe para compartilhar”, disse um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA à Reuters.

(Reportagem de Jonathan Spicer)