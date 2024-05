Adeus, inchaço: 7 produtos para os olhos que prometem suavizar olheiras

A estação de alergias chegou — o outono traz com ele espirros, além de olhos secos e inchados. Nesses casos, o que fazer? Compressas frias podem ajudar, porque o geladinho restringe a circulação e ajuda a acalmar a inflamação que causa o inchaço.

Além disso, alguns cremes específicos para a área, com ativos descongestionantes, como a cafeína, e aplicadores especiais, também auxiliam na hora de combater as bolsas sob os olhos. Confira abaixo a nossa seleção:

A marca resolveu reinventar o clássico - colocar rodelas de pepinos sobre os olhos -, mas com tecnologia de skincare. Os eye pads acalmam a região dos olhos, suavizam as olheiras e reduzem o inchaço dos olhos. Com formato divertido, eles foram desenvolvidos na Coreia do Sul, têm fácil aplicação e realmente trazem extrato de pepino, com ação calmante. A embalagem contém 10 unidades.

Desenvolvido para peles sensíveis, reduz a sensação de desconforto e irritação nessa região delicada. A pele fica mais resistente e mais protegida contra as agressões externas, o que a torna menos reativa. Sem fragrância, pode ser usado por quem usa lentes, reduz o inchaço e as olheiras, hidrata, preenche e suaviza linhas finas, fortalece e tem efeito anti-irritante contra agressões externas. Além disso, tem textura gel creme, que promete ser leve, não oleosa e de rápida absorção

Com extrato de café verde, extrato de semente de castanha da índia, extrato de Physalis angulata, óleo de rosa mosqueta e vitamina E, reduz as bolsas abaixo dos olhos e ativa a microcirculação local, além de ter ação antioxidante, que diminui o inchaço e bolsas na região abaixo dos olhos porque ajuda a eliminar o acúmulo de líquidos e toxinas, além de hidratar e oxigenar a área.

A ação antioxidante da vitamina C auxilia no clareamento da região, na renovação celular e na redução de rugas. Com silício orgânico, também hidrata a pele e ajuda na preservação do colágeno. Seu aplicador em roller promete efeito lifting instantâneo, além de suavizar as linhas de expressão e remodela o olhar.

Outro produto que tem um aplicador diferenciado que, literalmente, massageia o redor dos olhos, ativando a circulação local e potencializando o efeito do sérum que trata olheiras vasculares e pigmentares. Com cinco ativos - kombuchka (com ação antioxidante e antiglicante para a melhora da firmeza da pele e ilumina); peptídeos (com ação antiedema, reduz o inchaço e a pigmentação das olheiras); chlorella (antioxidante que estimula a produção de colágeno); green tea (que ativa a microcirculação da região, atuando para o clareamento da pigmentação vascular das olheiras); e cafeína (que ativa a circulação da região, combatendo a retenção hídrica e bolsas abaixo dos olhos) - promove o clareamento de olheiras escuras, reduz bolsas e hidrata, além de combater rugas e linhas da região.

Com ação anti-idade, suaviza a coloração escura das olheiras, as linhas de expressão e rugas, reduz inchaço e bolsas embaixo dos olhos. Sua embalagem é super prática para levar no nécessaire e não deixa o produto oxidar. Traz cafeína vetorizada por silício, que potencializa os efeitos da cafeína na hora de combater bolsas e olheiras enquanto repõe o silício da pele, um nutriente fundamental para a produção de colágeno e ácido hialurônico.

Com pepino e aloe vera, o bastão é super prático: é geladinho (que ajuda logo de cara a combater o inchaço), suaviza olheiras e diminui o ar de cansaço. Dica: vale guardar na geladeira para potencializar o efeito frio. Basta aplicar diretamente na área ao redor dos olhos e fazer movimentos circulares, massageando suavemente a região. Ele hidrata, refresca e melhora a microcirculação da região das bolsas e olheiras.

