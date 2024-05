Montanhista francês morre no monte Makalu, dois mongóis estão desaparecidos no Everest

Um montanhista francês morreu em Makalu, quinto cume mais alto do mundo localizado no Himalaia, no Nepal, anunciaram nesta terça-feira (14) os organizadores de sua expedição e dois mongóis estão desaparecidos no Everest.

Johnny Saliba, de 60 anos, "estava subindo, mas como apresentava os sintomas do mal de altitude, seu guia o fez descer. Depois, morreu", no domingo a 8.120 metros de altitude, declarou Bodha Raj Bhandari da agência Snowy Horizon Treks and Expedition.

A família de Saliba foi informada de sua morte, acrescentou Bhandari, que apontou que há esforços para recuperar o corpo.

O montanhista fazia parte de uma equipe francesa que estava escalando o Monte Makalu, que alcança 8.585 metros. Todos os outros membros da expedição retornaram em segurança ao acampamento base.

Essa é a segunda morte da temporada depois que Lakpa Tenji Sherpa, um guia nepalês de 53 anos, morreu na semana passada enquanto descia o Monte Makalu depois de chegar ao cume.

Além disso, perdeu-se o contato com Usukhjargal Tsedendamba, 53 anos, e Prevsuren Lkhagvajav, 31 anos, dois alpinistas mongóis que tentavam escalar o Everest. As últimas comunicações foram registradas na tarde de domingo, quando eles estavam a uma altitude de 7.900m.

