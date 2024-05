Médico morre no RS: qualquer um pode ter mal súbito, seja qual for idade?

Leandro Medice, cardiologista que morava no Espírito Santo, morreu na madrugada de segunda-feira (13) enquanto atuava como voluntário em São Leopoldo (RS). O médico, que tinha apenas 41 anos, teve um mal súbito, de acordo com a clínica em que ele trabalhava.

É normal ter antes dos 60 anos?

O mal súbito é uma parada cardíaca que pode ter diferentes causas, como infarto, AVC (acidente vascular cerebral) ou uma crise convulsiva aguda. A condição é definida pela literatura médica como um quadro que acontece de repente ou em até 24 horas depois que a pessoas foi vista no exercícios de suas atividades normais.

Alguns morrem instantaneamente; outros falecem após a manifestação de alguns sinais. Porém, dependendo do caso, principalmente quando socorrido rapidamente, o paciente pode se salvar.

O problema é mais comum em homens na faixa dos 60 a 70 anos, quando 60% dos casos estão relacionados à doença arterial coronariana (obstrução das artérias do coração). Entretanto, pessoas de qualquer idade podem ter um mal súbito, que pode ser o primeiro (e último) sintoma de um problema cardíaco.

Por ter inúmeros fatores, o mal súbito afeta pessoas de qualquer idade, sexo e estilo de vida, segundo a Sobrac (Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca). Apesar de ser um problema inesperado, ele não é inevitável, especialmente quando provocado por doenças cardiovasculares.

Os grupos a seguir precisam ficar ainda mais atentos:

Pessoas que têm na família histórico de infarto ou doença genética do coração; Pessoas que tiveram um infarto recentemente; Pessoas com insuficiência cardíaca.

Prevenção é fazer exames. Como o mal súbito é resultado de algum problema prévio, a única forma de preveni-lo é realizar exames.

Como reconhecer os sintomas

A morte súbita é o estágio final de uma série de situações que levam à parada cardíaca. Ela pode ser precedida dos seguintes sinais:

Dor no peito

Falta de ar

Fraqueza

Tonturas

Palpitações

Desmaio

Paralisia do rosto e da perna num dos lados do corpo (sinal de AVC)

Dificuldade para falar ou compreender a linguagem (sinal de AVC)

Perda ou obscurecimento da visão (sinal de AVC)

Perda do equilíbrio ou coordenação (sinal de AVC)

Dor de cabeça intensa (sinal de AVC)

É possível uma "recuperação total" após esse evento?

Quanto mais rápido for o socorro, maiores as chances de sucesso. A depender da causa e do tempo decorrido até o início do atendimento e sua qualidade, as manobras de ressuscitação cardiopulmonar podem ser bem-sucedidas, evitando a morte ou sequelas.

A cada minuto passado sem o devido socorro, a chance de recuperação diminui em 7% a 10%. A morte cerebral ou permanente ocorre no período de quatro a seis minutos após a parada cardíaca. Após 10 minutos, poucas tentativas de ressuscitação serão bem-sucedidas.

O que você pode fazer?

Todos deveriam estar preparados para um evento como esse, porque a morte súbita pode ocorrer em qualquer lugar. Por isso, fique atento ao passo a passo do socorro possível:

Mantenha a calma ao ver a pessoa tendo o mal súbito; Peça para alguém acionar imediatamente o serviço do SAMU (192); Ordene que alguém busque um desfibrilador (aparelho que libera uma descarga elétrica que faz o coração voltar ao normal. Ele funciona como um reset, isto é, "reinicia" o coração); Enquanto o desfibrilador não chega, inicie as compressões torácicas (massagem cardíaca), comprimindo forte e rapidamente. Isso garante a circulação do sangue e mantém a pessoa viva até a chegada do desfibrilador; Quando o desfibrilador chegar, utilize o aparelho conforme as instruções de uso, até o SAMU chegar.

*Com informações de matérias publicadas em 15/10/2022; 12/06/2021 e 08/10/2019.