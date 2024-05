Lula lamenta morte de médico que atuava como voluntário no RS: 'Exemplo'

O presidente Lula (PT) lamentou nesta terça-feira (14) a morte do médico Leandro Medice, que morava no Espírito Santo e faleceu enquanto atuava como voluntário em São Leopoldo (RS).

O que aconteceu

"[Leandro] é um exemplo de entrega e solidariedade", escreveu no X. O presidente acrescentou que ações para ajudar o próximo estão sendo vistas em "todas as partes do Brasil" e auxiliam o povo gaúcho neste momento de "dificuldades".

Para o mandatário, o sentimento também se repetiria caso a tragédia ocorresse em outra parte do país. Lula também agradeceu aos voluntários pelo empenho neste momento. "Estendo meu abraço a todos os voluntários e as voluntárias que estão por todo o estado ajudando quem precisa", destacou.

Governador do RS lamentou a morte de Leandro na segunda-feira (13). No X, Eduardo Leite (PSDB) escreveu que "a morte de um voluntário que veio ao Rio Grande do Sul para ajudar no atendimento às vítimas da tragédia nos deixa profundamente entristecidos".

Os meus sentimentos à família do médico voluntário Leandro Medice que nos deixou ontem. O cardiologista, que morava no Espírito Santo, estava em São Leopoldo (RS) ajudando as vítimas da enchente. Leandro morreu de um mal súbito. Ele é um exemplo de entrega e solidariedade, como o? -- Lula (@LulaOficial) May 14, 2024

Relembre o caso

Leandro Medice, cardiologista que morava no Espírito Santo, morreu na madrugada de segunda-feira (13) enquanto atuava como voluntário em São Leopoldo (RS). O médico teve um mal súbito. A informação foi publicada pela clínica onde o médico trabalhava.

Médico fez parte do corpo clínico do Hospital Evangélico de Vila Velha por nove anos, de 2012 a 2021. "Ele atuou no hospital como médico intensivista na unidade de terapia intensiva (UTI). A direção do HEVV ressalta que Dr. Leandro Medice sempre foi uma pessoa muito querida pelos colegas de trabalho e um profissional exemplar durante os anos em que atuou no hospital. A direção lamenta, profundamente, a morte súbita do médico", diz nota enviada pelo hospital.

O médico chegou a São Leopoldo no domingo (12). O cardiologista postou um vídeo durante a viagem informando que tinha parado no Aeroporto de Navegantes para abastecimento da aeronave e continuaria o trajeto em seguida. "Agora que está chegando mais perto, estou ficando mais ansioso", contou.

O abrigo em que Leandro atuou reunia cerca de 1.300 pessoas. Muitos idosos, crianças e pessoas com condições crônicas estão no local, onde recebem atendimento médico, de enfermagem e farmacêutico.

O médico pediu orações aos seguidores. "Conto com a oração de vocês para nos dar forças, para a gente conseguir ajudar o máximo de vidas", disse em outro vídeo. Leandro reforçou que a população do Rio Grande do Sul precisava de ajuda e de cuidado, por isso ele estava saindo da rotina e do "conforto do consultório". Atualmente, Leandro trabalhava com foco em estética capilar.