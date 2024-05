Lula deve ir ao RS pela 3ª vez e anunciará autoridade federal no estado

O presidente Lula (PT) deve ir nesta quarta-feira (15) ao Rio Grande do Sul pela terceira vez desde que o estado passou a sofrer com as enchentes que começaram no final de abril. Além de medidas financeiras, ele anunciará a criação de uma autoridade federal no estado.

O que aconteceu

Lula deve fazer direto do RS um anúncio de novas medidas de socorro ao estado, segundo a assessoria da Presidência. O anúncio estava previsto para a tarde desta terça-feira (14), no Palácio do Planalto, mas foi adiado e ocorrerá amanhã.

Lula deve convidar os chefes dos outros Poderes para a viagem. Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, e Arthur Lira (PP-AL), da Câmara, já estiveram com Lula no RS na segunda visita do presidente, no dia 5 de maio, assim como o vice-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin.

O anúncio desta quarta deve privilegiar medidas diretas para os cidadãos gaúchos. Uma das ações deve ser o pagamento de um valor em dinheiro para cada família desabrigada, talvez R$ 5.000, conforme antecipou a Folha ontem (13). Cada beneficiário poderá usar o dinheiro como preferir, para comprar itens, contratar serviços ou o que acharem mais adequado para sua situação.

O ministro Rui Costa confirmou hoje que a ajuda financeira será anunciada, mas não anunciou o valor. O chefe da Casa Civil disse, em entrevista à GloboNews, que, por indicação do presidente Lula, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, deverá conversar com a indústria para que não haja alteração nos valores de eletrodomésticos da linha branca.

Outra medida a ser anunciada será a escolha de um representante do governo federal para concentrar a interlocução com o governo do Rio Grande do Sul. Será montada uma autoridade federal em solo gaúcho, ainda sem prazo específico, para representar a União na coordenação dos trabalhos de socorro e reconstrução. A informação também foi confirmada por Rui Costa.

Lula adiou a viagem que faria ao Chile nesta semana. O presidente faria uma visita de dois dias ao país, em 17 e 18 de maio, mas adiou para acompanhar a situação no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, uma nova data ainda não foi acordada. Arthur Lira também cancelou uma viagem que faria aos Estados Unidos, mas por motivos pessoais.

Calamidade no RS

148 pessoas morreram em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul. Há ainda 124 desaparecidos e 806 pessoas feridas. A informação é de boletim publicado pela Defesa Civil na noite da segunda.

Mais de 2,1 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas. Há 538.545 desalojados e 76.884 pessoas em abrigos.