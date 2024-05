Solidariedade ao RS é tema de abertura de evento a empresários em NY

*Do UOL, em Nova York

As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul foram tema de destaque na abertura do Lide Brazil Investment Fórum, realizado em Nova York nesta terça-feira (14).

O que aconteceu

O governador do RS, Eduardo Leite, era um dos participantes do evento, mas deixou de ir devido à tragédia no estado. Leite enviou um vídeo ao evento, em que agradeceu toda a ajuda que o estado tem recebido de pessoas e empresas.

Passamos pelo maior desastre, a maior tragédia climática da nossa história. A perda de vidas humanas e a destruição das cidades trazem uma dor imensa aos gaúchos. Ao mesmo tempo, a enorme corrente de solidariedade aquece o coração.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

A abertura contou com um momento de doações. A organização colocou dois QR codes para doações, um deles para doações em dinheiro e outro para explicar como doar itens aos gaúchos.

O empresário Alexandre Birman, CEO da Arezzo&Co, esteve na abertura do evento. Birman afirmou que a companhia fez doações ao RS.

Birman e empresários lançaram nesta semana um fundo que visa arrecadar R$ 20 milhões em prol do Rio Grande do Sul. O movimento foi batizado de Próximos Passos RS.

Já foram arrecadados R$ 6 milhões. O movimento é uma iniciativa da Abicalçados (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados), Assintecal (Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos) e CICB (Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil) ao lado de empresas do setor como Vulcabras, Beira Rio, Grupo Dass, Ramarim, Piccadilly, Usaflex, entre outros.

O dinheiro será usado para reconstruir os lares das cidades afetadas pelas enchentes. Foram escolhidas as localidades em que estão as empresas do movimento, que são Campo Bom, Igrejinha, Novo Hamburgo, Parobé, Roca Sales, Rolante e Três Coroas.

É uma situação muito peculiar. Não é o foco no presente, apesar de ele ser muito duro, tem pessoas em situações difíceis, mas o principal desafio vai ser o futuro. Muito pior do que o presente é a reconstrução. E só o trabalho, de através da geração de renda, que vai poder apoiar o Rio Grande do Sul

Alexandre Birman

*Repórter viajou a Nova York a convite do Lide