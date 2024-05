5 vantagens de entregar a declaração mesmo sem ser obrigado

Quem não se enquadra em nenhuma das hipóteses de entrega do IR 2024 pode ter vantagens em preencher a declaração.

Veja em quais situações vale a pena entregar o documento, mesmo sem ser obrigado.

Receber restituição de IR retido na fonte

Você pode ter restituição a receber. Se o contribuinte não está obrigado a declarar, mas teve algum rendimento tributável com retenção de imposto na fonte em 2023, é vantagem declarar para receber o dinheiro de volta.

Nesses casos, a declaração é necessária porque a Receita Federal não devolve o dinheiro se o contribuinte não pedir a restituição.

IR serve para comprovar recebimentos

A declaração anual é um documento usado para comprovação de renda. Por isso, entregar a declaração, mesmo que não seja obrigatório, pode ser uma boa estratégia para quem é autônomo e, eventualmente, precise comprovar o rendimento obtido ao longo do ano.

Pedido de financiamento

Normalmente, os bancos exigem a declaração anual dos clientes que pretendem pedir um financiamento imobiliário ou um empréstimo. Por isso, quem pretende pedir um financiamento bancário deve entregar a declaração. Ela serve para comprovar a renda ou até mesmo mostrar que o contribuinte não possui bens.

Tirar visto para viajar ao exterior

A declaração do IR costuma ser solicitada para a emissão de vistos para viagens ao exterior, como no caso dos Estados Unidos. A declaração serve como um dos documentos que demonstram a condição financeira do viajante para custear a viagem e também seus vínculos com o país.

Não paga multa por atraso

Quem não é obrigado a declarar não paga multa por atraso na entrega do IR.

O contribuinte desobrigado da entrega pode enviar a declaração a qualquer momento, mesmo depois do prazo final, que é 31 de maio.

O IR pode ser entregue até o limite máximo de cinco anos após o ano referente à declaração. Ou seja, a declaração de 2024, que é referente a 2023, pode ser entregue até 2028.