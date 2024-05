UOL cria chatbot que usa IA para tirar dúvidas de IR com base em notícias

O UOL lançou nesta segunda-feira (13) um chatbot impulsionado por inteligência artificial que visa tirar dúvidas de imposto de renda de internautas. Como base para as informações, o produto usa matérias publicadas pelo UOL Economia na cobertura do Imposto de Renda 2024 e informações fornecidas pela própria Receita Federal.

A solução pioneira permite que assinantes do UOL façam perguntas de forma natural para que a IA responda suas dúvidas de imposto de renda. Ou seja, é possível tirar uma dúvida pessoal que ela tratará seu caso com base nos textos feitos pela redação e apurados com especialistas.

A conexão da IA com os textos feitos pelo UOL Economia, reforçando o contexto dela, limita bastante a possibilidade de alucinações - termo usado para quando uma inteligência artificial gera conteúdos errados.

A ferramenta passou em testes feitos pela redação do UOL apresentando poucas inconsistências, mas, como toda inteligência artificial, não é imune a erros e pode apresentar alucinações. Em caso de dúvidas mais complexas e somas relevantes de dinheiro, é aconselhável procurar um contador especializado para tirar dúvidas. O chatbot tem fins apenas informativos e não configura aconselhamento formal.

O desenvolvimento do chatbot contou com técnicas de engenharia de prompt que limitam a criatividade da IA para que ela se atenha ao máximo aos conteúdos produzidos no UOL com base em dados oficiais. Ela foi ainda treinada a responder apenas sobre imposto de renda, sem falar de outros assuntos.

Como acessar e usar o chatbot de IR do UOL

Para aproveitar a novidade, basta acessar a página do tira-dúvidas de IR.

Se você já for assinante do UOL, é preciso só se logar na sua conta de assinante e começar a conversar. Caso contrário, você precisará fazer a assinatura do UOL, que dá direito a diversos outros benefícios, para usar e poder resolver questões sobre sua declaração do imposto de renda.

O chatbot está treinado para entender as suas perguntas de forma natural, então basta você perguntar como se estivesse falando com um humano.

Contudo, assim como na comunicação entre humanos, o funcionamento dele é aprimorado a depender da qualidade da pergunta feita - ou seja, a chance de uma resposta melhor e exata, depende também de como a pergunta é feita e explicada. Fazer uma pergunta de formas diferentes pode ajudar a IA a dar uma resposta mais precisa.