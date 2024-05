Vídeo mostra homem enfrentando ondas do Guaíba para resgatar animais

Um homem fazia o resgate de nove gatos no bairro Lami, em Porto Alegre, quando foi surpreendido pelas ondas do Guaíba. As imagens foram gravadas na segunda-feira (13).

O que aconteceu

Geovane Oliveira, 31, foi até a casa do amigo Vinicius Machado para resgatar nove gatos e um cachorro que ficaram ilhados. Os animais resgatados estavam em uma casa na orla do Lami, no Sul de Porto Alegre.

"As ondas estavam me derrubando". Ao UOL, Oliveira disse que o amigo ia diariamente ao local para cuidar dos animais. No entanto, na segunda-feira (13), com a formação das ondas, percebeu que teria que fazer o resgate o mais rápido possível.

Barcos e caminhões não conseguiam chegar ao local. O amigo de Oliveira fez um apelo para resgatar os animais. Por conta da dificuldade do acesso, ninguém conseguia entrar na casa. As ondas também impediram a chegada de embarcações.

O Guaíba chegou ao maior nível da história. De acordo com Oliveira, ele nunca presenciou a formação de ondas tão grandes no lago. Na semana passada, o Guaíba chegou a alcançar 5,33 metros.

Resgate foi feito em três viagens. O vídeo gravado mostra apenas um dos momentos de resgate. De acordo com Oliveira, por conta do tamanho dos gatos e da dificuldade com as ondas, o transporte teve que ser feito aos poucos. Um cão da raça rottweiler também estava ilhado

Quando a gente chegou lá viu aquela situação triste. Encarei as ondas, fomos até a casa, colocamos os animais nos transportes. O vídeo mostra uma viagem, mas foram três. Confesso que a gente achou que não ia conseguir ir. Mas mantive a calma e equilíbrio e consegui tirar todos os bichos.

Geovane Oliveira, motoboy

Homem ficou sem renda durante a tragédia

Oliveira é motoboy e ficou sem renda durante a enchente. Com o trabalho paralisado, ele passou a receber doações e ajudar em resgates na região. O amigo Vinicius está abrigado na casa dele com todos os animais.

Motoboy está fazendo campanha nas redes sociais para arrecadar ração. Sem renda, Oliveira e o amigo estão cuidando dos animais e auxiliando com outros da vizinhança. Por isso, usou das redes sociais para pedir doações.