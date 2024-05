Eneva tem prejuízo de R$60,9 mi no 1º tri, após lucro um ano antes

(Reuters) - A Eneva registrou um prejuízo líquido de 60,9 milhões de reais no primeiro trimestre, versus lucro de 222,9 milhões de reais no mesmo período do ano passado, mostrou relatório de resultados divulgado nesta terça-feira.

O resultado líquido é descontado da participação dos minoritários das subsidiárias, acrescentou a empresa.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) alcançou 1,09 bilhão de reais no período, recuo de 6,8% no comparativo anual, com margem Ebitda passando de 47,5% para 54,3%.

A Eneva ressaltou em balanço que o Ebitda do primeiro trimestre do ano passado foi impulsionado pelo impacto positivo de 203,9 milhões de reais referente ao valor da variação da marcação a mercado dos contratos de energia do segmento de comercialização, pontualmente impactados por uma realocação de contratos do complexo solar Futura 1 para a comercializadora.

Excluindo esses efeitos, disse a Eneva, o Ebitda teria apresentado crescimento de 13,1% na comparação anual.

A receita operacional líquida da companhia contraiu 18,5% ante os primeiros três meses de 2023, para 2 bilhões de reais, enquanto as despesas gerais e administrativas recuaram 28,5% na mesma comparação.

A Eneva encerrou o primeiro trimestre com alavancagem, medida pela relação de dívida liquida/Ebitda, nos últimos 12 meses de 4,1 vezes, 0,1 ponto percentual maior que o trimestre anterior, mas 0,5 p.p. abaixo de um ano antes.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, em São Paulo)