RS tem 90% dos municípios afetados pela chuva; há quase 80 mil em abrigos

A Defesa Civil informou nesta terça-feira (14) que quase 90% do total de municípios do Rio Grande do Sul já sofrem as consequências dos temporais que atingem o estado.

O que aconteceu

Dos 497 municípios gaúchos, 446 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam quase 90% do total.

Número de afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul é de 2.124.553. Ao menos 538.245 pessoas ficaram desalojadas e 79.494 estão em abrigos. A última atualização foi divulgada no início da noite desta terça-feira (14) pela Defesa Civil.

A Defesa Civil também informou que é de 149 o número de óbitos confirmados. Veja aqui algumas das vítimas identificadas até o momento. Os municípios com maior registro de mortes foram Canoas (19), Caxias do Sul (10) e Roca Sales (10).

Já são 112 desaparecidos e 806 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.

76.483 pessoas foram resgatadas. Já o número de animais salvos chegou a 11.002. O órgão ainda divulgou que o efetivo que trabalha na tragédia é de 27.651 pessoas, com 4.405 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.

RS tem 200 mil sem luz e mais de 159 mil sem água

Há 132.600 clientes da concessionária RGE Sul sem energia elétrica. O número representa 4,3% do total de clientes. A maioria vive em regiões inundadas ou em locais com impedimento de acesso das equipes, informou a distribuidora.

No boletim das 18h, a Defesa Civil declarou que a CEEE Equatorial informou que 125.456 clientes estão sem energia. A companhia atende as regiões de Porto Alegre, Guaíba, Eldorado do Sul e Alvorada.

São 159.662 de clientes sem água, de um total de 6 milhões de clientes da Corsan no RS. Há ainda 7 municípios sem serviços de telefonia e internet da companhia Vivo, segundo a Defesa Civil — os serviços da Claro e da Tim foram normalizados.

Rodovias também foram afetadas. Nesta terça (14), 100 trechos em 51 rodovias estão com bloqueios totais ou parciais, entre estradas e pontes, segundo a atualização das 18h, realizada pela Defesa Civil.

O Rio Grande do Sul é atingido por chuvas intensas desde 24 de abril.

Ondas no Guaíba

A subida do nível da água e os fortes ventos que atingem Porto Alegre nesta terça-feira (14) criam ondas no Guaíba. Na noite de segunda-feira (14), um bairro foi parcialmente evacuado na capital.

A medição das 17h desta terça-feira (14) mostra água com 5,23 metros de altura. O número é mais de dois metros acima da cota de inundação da cidade.

As ondas são causadas por um vento sul, que também trouxe o frio para o estado. Nesta manhã, fazia 11ºC em Porto Alegre.

Previsão é de que medição da água ultrapasse a semana anterior e bata novo recorde. A Defesa Civil e especialistas da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) esperam que o nível da água chegue a 5,5 metros, aquele que deve ser o maior número já medido.

Moradores foram orientados a sair de casa no bairro Lami, no extremo sul de Porto Alegre. A Brigada Militar ajudou a retirar pelo menos 30 pessoas do local e elas foram encaminhadas ao Clube Lajeado, segundo o órgão. Nem todos os moradores aceitaram deixar as residências.

Prefeitura afirma que retirada de moradores foi "ação pontual". Em nota, a Defesa Civil Municipal afirmou que não houve evacuação do bairro e que a operação foi para retirada de pessoas de áreas alagadas.