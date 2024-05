Ciclista francês vence 10ª etapa do Giro d'Italia

ROMA, 14 MAI (ANSA) - Após um dia de descanso, os ciclistas do Giro d'Italia voltaram para as ruas nesta terça-feira (14) e a vitória da 10ª etapa ficou com o francês Valentin Paret-Peintre, da Ag2r Decathlon.

A prova, que foi entre Pompeia e Cusado Mutri, teve 142 quilômetros e continha vários trechos montanhosos.

Paret-Peintre superou o compatriota Romain Bardet e o esloveno Jan Tratnik, mas não tirou a camisa rosa de Tadej Pogacar, bicampeão do Tour de France.

A prova etapa do Giro d'Italia acontecerá amanhã (15) e terá 207 quilômetros, que percorrerá Foiano di Val Fortore e Francavilla al Mare. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.