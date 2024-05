CCJ convida Pimenta para explicar "perseguição" em inquérito de fake news

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (14) um convite para que o ministro Paulo Pimenta esclareça o pedido de abertura de inquérito sobre a disseminação de fake news durante a tragédia climática no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O convite foi um requerimento do deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP). Inicialmente, ele propôs a convocação do ministro da Secretaria de Comunicação do governo, mas após um acordo, a convocação foi transformada em convite. A mudança é uma praxe e, na prática, permite que o convidado aceite ou não. A data sugerida é 28 de maio.

No requerimento, Bilynskyj diz que o inquérito persegue "opositores que denunciaram falhas e abusos do governo federal". No entendimento da oposição, o inquérito aberto pela PF (Polícia Federal) a pedido de Pimenta, e com aprovação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, investiga apenas críticos do governo.

A convocação de Lewandowski também foi requerida, mas após acordo, foi tirada de pauta. Um grupo de deputados deverá ter uma reunião com o ministro amanhã (15), para tratar deste tema e também do projeto de lei das armas. Pelo acordo, eles poderão retomar o requerimento de convocação se entenderem que Lewandowski não respondeu os questionamentos.

Inquérito de fake news

Paulo Pimenta solicitou na semana passada que o Ministério da Justiça determinasse a investigação de postagens de opositores. O pedido listava postagens do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), do senador Cleitinho (Republicanos-MG) e de influenciadores como Pablo Marçal. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, enviou ofício à PF, que abriu a investigação.

A Secom cobrou providências do Ministério da Justiça contra "narrativas desinformativas e criminosas", que estariam afetando a "credibilidade" de instituições como as Forças Armadas e o governo federal.

Solicito que providências cabíveis sejam tomadas pelos órgãos competentes desse Ministério, tanto para a apuração dos ilícitos ou eventuais crimes relacionados à disseminação de desinformação e individualização de condutas quanto para reforçar a credibilidade e capacidade operacional das nossas instituições em momentos de crise.

trecho do ofício assinado pelo ministro Paulo Pimenta

No STF, o inquérito terá relatoria da ministra Cármen Lúcia. O caso tramita em sigilo no Supremo.

*Com informações do Estadão Conteúdo