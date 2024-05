Câncer de fígado: sinal precoce pode ser observado durante refeições

Na maioria dos casos, o câncer de fígado está em estágio avançado quando é diagnosticado, mas alguns sintomas podem dar indícios da doença. Um sinal precoce que pode ser observado durante as refeições diárias é a falta de apetite.

Sintomas do câncer de fígado

A indisposição para comer pode ter relação com desconforto abdominal e náuseas. Alterações no apetite, no entanto, não são exclusivas do câncer de fígado, podem estar relacionadas a outras condições de saúde. Portanto, ao notar qualquer mudança, é importante consultar um médico para avaliação adequada.

Outras manifestações que podem indicar a doença são:

distensão abdominal

perda de peso inesperada

mal-estar

icterícia (cor amarelada na pele e nos olhos)

ascite (acúmulo de líquido no abdômen).

No Brasil, a incidência de câncer no fígado é de 4,5 casos por 100 mil habitantes. As causas mais comuns para o aparecimento da doença são maus hábitos alimentares - ingestão excessiva de frituras, alimentos ultraprocessados e gordurosos -, consumo exagerado de álcool, tabagismo, obesidade, esquistossomose e esteatose hepática, mais conhecida como gordura no fígado.

Como diagnosticar a doença

Devido ao curto tempo de evolução do hepatocarcinoma, geralmente o tumor se encontra avançado quando é feito o diagnóstico. O tempo de duplicação do volume de massa é de, em média, quatro meses. Segundo o INCA, alguns exames ajudam o médico a confirmar o diagnóstico:

Tomografia computadorizada: Exame que utiliza Raios X e tecnologia do computador para produzir imagens como se fosse um "corte" do corpo e serve para descobrir e localizar os tumores.

Exame que utiliza Raios X e tecnologia do computador para produzir imagens como se fosse um "corte" do corpo e serve para descobrir e localizar os tumores. Ressonância Nuclear Magnética (RNM): Não apresenta grande diferença em relação à tomografia computadorizada no que se refere à capacidade de identificar os tumores hepáticos primários ou metastáticos, mas não utiliza Raios X. Esse exame pode definir um pouco melhor a extensão do tumor nos pacientes com cirrose hepática.

Não apresenta grande diferença em relação à tomografia computadorizada no que se refere à capacidade de identificar os tumores hepáticos primários ou metastáticos, mas não utiliza Raios X. Esse exame pode definir um pouco melhor a extensão do tumor nos pacientes com cirrose hepática. Laparoscopia (investigação direta do interior do abdômen): Permite visualização direta do órgão e a biópsia (remoção de uma pequena quantidade de tecido para análise laboratorial que vai determinar se o tumor é maligno ou não). É mais eficaz quando associado à ultrassonografia videolaparoscópica.

É importante se cuidar melhor

Evitar contágio pelos vírus das hepatites B e C;

Prevenir doenças como esteatose e diabetes;

Evitar consumo excessivo de álcool;

Praticar atividade física e gerenciar peso;

Manter uma alimentação saudável, rica em produtos naturais.

*Com informações de reportagem publicada em 25/05/2020 e 02/04/2018