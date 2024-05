Caminho mais certo dos fugitivos do 8/1 é extradição, diz professor

O caminho mais certo para os fugitivos condenados ou investigados pelo 8 de janeiro que saíram do Brasil é a extradição, afirmou o professor de direito da UFF (Universidade Federal Fluminense) Gustavo Sampaio no UOL News hoje (14). Reportagem do UOL mostrou que condenados quebraram tornozeleira e fugiram para países como Argentina e Uruguai.

Havendo acordo de extradição com esse estado estrangeiro, o Brasil pode pedir para que esse estado estrangeiro entregue o nacional para que o Brasil possa fazer uma dentre duas coisas: processá-lo ou julgá-lo, por um determinado crime possivelmente cometido, ou executar uma pena já estabelecida em uma sentença penal condenatória por algum crime cometido. O caminho [mais] certo é o da extradição. Gustavo Sampaio, professor da UFF

O professor lembra dificuldades que o Brasil pode enfrentar caso queira extraditar os fugitivos.

Se levarmos em conta que hoje a Argentina está sob o governo de Milei, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e, portanto, que já emitiu nítidos sinais simpáticos às barbaridades que aconteceram no Brasil, aquelas tentativas de rompimento criminosas do Estado Democrático de Direito, como o Brasil vai conseguir repatriar essas pessoas?

É preciso agora que os acordos de cooperação internacional funcionem para que essas pessoas venham para o território brasileiro. Outra questão que preocupa: não há nenhum alerta aceso na Interpol a respeito desses fugitivos. Gustavo Sampaio, professor da UFF

