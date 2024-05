Banco dos Brics destinará R$5,75 bi à reconstrução de infraestrutura no RS

(Reuters) - O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco dos Brics, destinará cerca de 5,75 bilhões de reais ao Rio Grande do Sul para ajudar nos esforços de reconstrução do Estado em meio às enchentes que têm atingido a região, disse nesta terça-feira a presidente da instituição, Dilma Rousseff.

De acordo com publicação da presidente do NDB no X, os repasses serão destinados a "obras de infraestrutura urbana, saneamento básico e proteção ambiental e de prevenção de desastres no Estado" e já foram acertados com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

"Quero reiterar minha solidariedade aos gaúchos e aos governos federal e estadual. O Banco dos Brics tem compromisso e atuará na reconstrução e na recuperação da infraestrutura do Estado. Queremos ajudar as pessoas a reconstruir suas vidas", disse Rousseff em vídeo divulgado nas redes sociais.

O valor destinado ao Rio Grande do Sul será repassado através de parcerias com bancos públicos brasileiros ou diretamente pela instituição. Segundo o NDB, cerca de 500 milhões de dólares serão transferidos por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que deve destinar metade do valor a pequenas e médias empresas e metade a obras.

Outros 100 milhões de dólares serão entregues ao Banco do Brasil para o financiamento de infraestrutura agrícola.

O NDB afirmou ainda que cerca de 315 milhões de dólares devem ser destinados ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), com 20 milhões de dólares liberados imediatamente e o restante ainda em processo de aprovação final.

Ainda dentro do repasse total, o Banco dos Brics indicou que 200 milhões de dólares estão reservados para aplicação direta.

"A presidenta detalhou que os recursos serão transferidos rapidamente e sua destinação é passível de direcionamento de acordo com as urgências e as prioridades do Estado do Rio Grande do Sul", disse Rousseff no X.

O Brics era formado até o ano passado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No início deste ano, Irã, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Egito aderiram ao grupo após convite.

As chuvas intensas no Rio Grande do Sul têm provocado uma série de danos materiais e humanos, com 147 mortes confirmadas, mais de 538 mil desalojados e mais de 2,1 milhões de pessoas afetadas de alguma forma.

O governador do Estado tem indicado que a estimativa inicial de gastos com a reconstrução da região está em torno de 19 bilhões de reais.

(Por Fernando Cardoso)