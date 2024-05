Atual campeão, Daniil Medvedev cai nas oitavas do Masters 1000 de Roma

Número 4 do mundo, o tenista russo Daniil Medvedev, campeão do Masters 1000 de Roma em 2023, foi eliminado do torneio nesta terça-feira (14), nas oitavas de final, ao ser derrotado pelo americano Tommy Paul (16º).

Paul fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e 13 minutos.

Medvedev já havia sofrido na segunda-feira para derrotar em três sets o sérvio Hamad Medjedovic, procedente do qualifying.

Finalista do Aberto da Austrália em janeiro e do Masters 1000 de Indian Wells em março, Medvedev não vem tendo um bom desempenho no saibro.

O russo foi eliminado nas oitavas de final em Monte Carlo e teve abandonar o torneio de Madri devido a problemas no quadril.

Dos oito jogadores do Top 10 presentes em Roma, cinco já foram eliminados.

Um dos que continua vivo na disputa é o alemão Alexander Zverev (5º), que avançou às quartas de final ao derrotar o português Nuno Borges (53º). Outro é o polonês Hubert Hurkacz (9º), que bateu o argentino Sebastián Báez (19º).

