Assessores econômicos cortarão previsão de crescimento da Alemanha para 2024, diz fonte

Por Holger Hansen

BERLIM (Reuters) - O Conselho Alemão de Especialistas Econômicos espera um crescimento de 0,2% do Produto Interno Bruto este ano, de acordo com uma fonte que viu um documento preliminar que será apresentado na quarta-feira.

Para 2025, os especialistas econômicos preveem um crescimento de 0,9%, disse a fonte nesta terça-feira.

Em sua previsão publicada em novembro de 2023, o painel de especialistas previu um crescimento de 0,7% para 2024.

A economia alemã contraiu 0,2% no ano passado, o desempenho mais fraco entre as grandes economias da zona do euro, conforme os altos custos de energia, as encomendas globais fracas e os juros em picos recorde cobraram seu preço.

No início deste ano, a Alemanha evitou uma recessão ao crescer 0,2% no primeiro trimestre em relação ao período de três meses anterior, em termos ajustados. No último trimestre de 2023, a economia contraiu 0,5%.

Os especialistas econômicos estão um pouco menos otimistas para 2024 do que o governo alemão, que espera um crescimento de 0,3% do PIB este ano.