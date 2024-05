Apoio no Congresso dos EUA para Fed independente é muito forte, diz Powell

AMSTERDÃ (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que o apoio à independência do banco central dos Estados Unidos continua "muito forte" no Congresso, rejeitando preocupações que surgiram, na cobertura jornalística recente, de que o status "livre de interferência" de que a instituição desfruta pode ser comprometido por uma segunda presidência de Donald Trump.

"Estou menos preocupado com isso do que aquilo que a imprensa tem publicado ultimamente poderia sugerir", afirmou Powell em resposta a uma pergunta sobre a independência do banco central feita a ele em uma conferência em Amsterdã.

Powell não citou o nome de Trump, mas sua referência a reportagens recentes da imprensa vem na esteira de uma matéria do Wall Street Journal no mês passado, que dizia que os aliados do ex-presidente estavam elaborando propostas que tentariam minar a independência do Fed se Trump vencesse a eleição presidencial de novembro.

(Por Bart Meijer, Toby Sterling e Dan Burns)