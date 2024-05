'Susto muito grande', diz amigo de médico voluntário que morreu no RS

O médico Carlos José Cardoso, amigo de Leandro Medice, publicou um vídeo relatando como foi a viagem em que atuaram como voluntários no Rio Grande do Sul. Leandro morreu na madrugada de segunda-feira (13) em São Leopoldo (RS).

O que aconteceu

Carlos José constatou o óbito na manhã de segunda-feia (13). O amigo foi ao quarto de Leandro às 5h da manhã para acordá-lo. Os dois iriam se preparar para mais atendimentos, mas Carlos decidiu deixá-lo dormir mais um pouco porque o dia ainda não havia amanhecido. Quando voltou, 30 minutos depois, o amigo não respondia aos seus chamados. Ele se aproximou do corpo, que já estava frio, e constatou o óbito.

O amigo se assustou com a morte repentina. "Ele já estava frio. Foi um susto muito grande. Embora sejamos médicos, nós não estávamos psicologicamente preparados naquele momento."

Às 4h da manhã, o cardiologista ainda estava respirando. Carlos tinha combinado com a equipe que ficaria acordado no plantão noturno, porque Leandro estava muito cansado. Por volta das 4h, ele se levantou para fazer uma vistoria e viu o amigo dormindo bem e respirando.

Médico acredita que o amigo não tenha morrido de infarto. "Ele não tinha sinais de que teria infartado. E ele era cardiologista, se tivesse sentido alguma dor, alguma coisa, teria me chamado. Eu estava acordado, ele sabia que eu estava ao lado", afirmou o médico. Carlos acrescentou que a morte foi muito abrupta e que ainda não se sabe o que aconteceu exatamente.

Carlos diz que o amigo será eternamente lembrado e amado. "Sentiremos falta do seu sorriso, das suas palavras e da sua presença, mas sempre lembraremos do impacto que você teve em nossas vidas. Descanse em paz, querido amigo, você será eternamente lembrado e amado.

Viagem para o RS

Os médicos fizeram cirurgias no ES até poucas horas antes de embarcar. Carlos e Leandro fizeram transplantes capilares até o início da madrugada de domingo. Eles foram juntos para o aeroporto e viajaram em um avião privado, que partiu às 4h da manhã.

Chegando no RS, os voluntários foram direto para o abrigo. Os médicos passaram o dia realizando atendimentos em um local com 1.600 desabrigados, segundo Carlos. Dentre essas, cerca de 500 eram crianças.

Os capixabas eram os médicos mais experientes no local. Carlos contou que, no abrigo, só havia médicos recém-formados e estudantes de medicina. "Como a gente era mais velho, a gente tinha mais experiência. Isso fez muita diferença, porque a gente conseguiu dar resolutividade, atendemos bastante", contou.

Os médicos conversaram até de madrugada. Antes de dormir, Leandro parecia estar bem, feliz e sem sentir nada, segundo o amigo. Eles combinaram que Carlos faria o plantão da noite e que passariam a noite em quartos separados. "Eu brinquei com ele que eu iria dormir no escritório do lado porque ele ronca", disse o médico.

Até o momento em que o vídeo foi postado, às 11h, o corpo de Leandro ainda estava no RS. Carlos disse que os amigos e familiares passaram a segunda-feira tentando levar o corpo para o Espírito Santo, onde a vítima morava. Ele explicou que há muitas dificuldades neste processo, pois não há aeronaves adequadas disponíveis e nem locais apropriados para pousar.

Relembre o caso

Leandro Medice, cardiologista que morava no Espírito Santo, teve um mal súbito, segundo a clínica onde ele trabalhava. O médico morreu na madrugada desta segunda-feira (13) enquanto atuava como voluntário em São Leopoldo (RS).

Familiares, amigos e pacientes lamentaram a perda. "Meu dia perdeu o brilho. Uma dor imensurável me consome neste momento. Tínhamos tantos planos. Meu amigo e agora?", publicou um colega de Leandro. Pacientes antigos comentaram em publicações do médico agradecendo o cuidado nos atendimentos e moradores do RS agradeceram o trabalho voluntário.

Leandro fez parte do corpo clínico do Hospital Evangélico de Vila Velha por nove anos, de 2012 a 2021. "Ele atuou no hospital como médico intensivista na unidade de terapia intensiva (UTI). A direção do HEVV ressalta que Dr. Leandro Medice sempre foi uma pessoa muito querida pelos colegas de trabalho e um profissional exemplar durante os anos em que atuou no hospital. A direção lamenta, profundamente, a morte súbita do médico", diz nota enviada pelo hospital.

O médico chegou a São Leopoldo no domingo (12). O cardiologista postou um vídeo durante a viagem informando que tinha parado no Aeroporto de Navegantes para abastecimento da aeronave e continuaria o trajeto em seguida. "Agora que está chegando mais perto, estou ficando mais ansioso", contou.

O cardiologista pediu orações aos seguidores. "Conto com a oração de vocês para nos dar forças, para a gente conseguir ajudar o máximo de vidas", disse em outro vídeo. Leandro reforçou que a população do Rio Grande do Sul precisava de ajuda e de cuidado, por isso ele estava saindo da rotina e do "conforto do consultório". Atualmente, Leandro trabalhava com foco em estética capilar.

Governador do RS lamentou a morte de Leandro. No X, Eduardo Leite (PSDB) escreveu que "a morte de um voluntário que veio ao Rio Grande do Sul para ajudar no atendimento às vítimas da tragédia nos deixa profundamente entristecidos".