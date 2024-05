Ações europeias fecham em máxima recorde; Delivery Hero dispara

Por Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam em máxima recorde nesta terça-feira, com o Delivery Hero marcando o maior salto já registrado com a venda de seu negócio foodpanda de Taiwan, enquanto as perspectivas em relação às taxas de juros também permaneceram em aberto.

O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 0,18%, com o setor automobilístico liderando os ganhos setoriais com um aumento de 1,4%.

O Delivery Hero disparou 26,3% depois que a Uber anunciou um acordo de 1,25 bilhão de dólares para assumir seu negócio foodpanda em Taiwan e comprar novas ações da empresa alemã.

Mais cedo na sessão, o índice principal teve breve queda após um relatório de inflação ao produtor nos Estados Unidos mais forte do que o esperado.

Depois de fortes ganhos na semana passada, os investidores estão em modo de espera há dois dias enquanto aguardam qualquer pista sobre quando poderá ocorrer o primeiro corte na taxa de juros dos EUA.

Embora o Banco Central Europeu tenha indicado que permanecerá independente do Federal Reserve em relação aos cortes de juros, a perspectiva permanece incerta após junho.

"A diferença realmente grande entre os EUA e a Europa tem sido a relativa resiliência da economia norte-americana e, principalmente, dos gastos das famílias", disse Jennifer McKeown, economista-chefe global da Capital Economics.

"Isso explica por que os cortes nas taxas de juros provavelmente começarão um pouco mais tarde (nos EUA), provavelmente em setembro."

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,16%, a 8.428,13 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,14%, a 18.716,42 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,20%, a 8.225,80 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,96%, a 35.151,42 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,78%, a 11.239,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,69%, a 6.919,54 pontos.