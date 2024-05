Yduqs espera lucro do 1º semestre semelhante a um ano antes, aceleração no 2º semestre

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de ensino superior Yduqs estima um desempenho de lucro líquido na primeira metade deste ano parecido com o obtido no mesmo período de 2023, mas uma aceleração significativa no segundo semestre, afirmou o presidente da companhia, Eduardo Parente Menezes, nesta segunda-feira.

"Esperamos um lucro de primeiro semestre muito em linha com o ano passado e uma aceleração forte no segundo semestre", disse o executivo em conferência com analistas sobre os resultados da companhia divulgados na noite de sexta-feira.

A empresa teve lucro líquido de 150,7 milhões de reais nos três primeiros meses do ano, praticamente estável ante o desempenho de um ano antes.

"Nosso segundo trimestre, por natureza do negócio, é o pior trimestre do ano", afirmou Menezes.

Às 10h32, as ações da Yduqs caíam 8,8%, enquanto o Ibovespa avançava 0,5%.

O executivo citou ainda que a expectativa sobre melhora de desempenho da empresa na segunda metade do ano é apoiada em parte em uma base de comparação mais fraca com o segundo semestre de 2023.

Questionado sobre nível de captação de alunos de ensino a distância, Menezes comentou que o segundo trimestre deve se mostrar "muito parecido com o primeiro trimestre, tanto em preço quanto em volume (de alunos)".

A base total de estudantes de graduação no segmento "digital" da Yduqs subiu 6% no período, para 542 mil. Para Menezes, o desempenho da empresa e de rivais na captação não sinaliza que o mercado se tornou maduro.

"Não achamos que está em estagnação...Quando se tem 500 mil alunos, o crescimento percentual é diferente de quando se tem 100 mil", afirmou o executivo "Tem muita coisa pela frente", acrescentou, sem dar detalhes.

(Por Alberto Alerigi Jr.)